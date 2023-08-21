Тетя девочки-маугли смогла отсудить племянницу у неблагополучного отчима в Краснодаре

Суд за 5-летнюю девочку, выросшую в гараже с отчимом, длился более года.

В детском доме ребенок провел почти треть срока — 4,5 месяца.

«Мы это сделали. Бесконечно счастливы. Мы преодолели огромный путь и проделали колоссальную работу. Благодаря моей семье, адвокатам и юристам из Санкт-Петербурга и Краснодара мы дома», — написала женщина в соцсетях.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мать 5-летней девочки умерла, после чего ребенок остался с ее сожителем. Мужчина не является биологическим отцом, ведет аморальный образ жизни. С девочкой они жили в гараже.

Из непригодных для проживания условий ребенка забрала тетя. Отчима это не устроило, поэтому он подал в суд иск об определении места жительства девочки с ним. Родственники несовершеннолетней считают, что мужчина сделал это ради соответствующих выплат на ребенка.