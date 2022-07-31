В Курганинске на 85% завершили благоустройство зоны отдыха на улице Таманской
Общество
31.07.2022 14:50
Общественную территорию в Курганинске в районе станции детского и юношеского туризма и экскурсий благоустраивают в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Работы завершат до конца 2022 года.
«В этом году мы обновим более 200 территорий, важных для жителей. На каждом объекте предусмотрели замену покрытий, обустройство тротуарных дорожек, зон отдыха со скамейками, спортивные и детские площадки, а также озеленение. Так, в Курганинске реконструкцию улицы завершили на 85%», — сообщил министр ТЭК и ЖКХ края Андрей Прошунин.
На территории обустроят велосипедные и пешеходные дорожки, подход к водоему, также установят новое освещение, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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