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В Курганинске на 85% завершили благоустройство зоны отдыха на улице Таманской

Общество
31.07.2022 14:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kurganinske-na-85-zavershili-blagoustrojstvo-zony-otdyha-na-ulitse-tamanskoj
В Курганинске на 85% завершили благоустройство зоны отдыха на улице Таманской
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Общественную территорию в Курганинске в районе станции детского и юношеского туризма и экскурсий благоустраивают в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Работы завершат до конца 2022 года.

«В этом году мы обновим более 200 территорий, важных для жителей. На каждом объекте предусмотрели замену покрытий, обустройство тротуарных дорожек, зон отдыха со скамейками, спортивные и детские площадки, а также озеленение. Так, в Курганинске реконструкцию улицы завершили на 85%», — сообщил министр ТЭК и ЖКХ края Андрей Прошунин.

На территории обустроят велосипедные и пешеходные дорожки, подход к водоему, также установят новое освещение, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Кропоткине реконструкцию улицы Красной завершат до конца года.

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