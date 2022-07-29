В Кропоткине реконструкцию улицы Красной завершат до конца года

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Участок улицы Красной площадью 8,5 га в Кропоткине приводят в порядок в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Эту общественную территорию выбрали жители города в ходе голосования за объекты благоустройства.

«Сегодня жители городов и сельских поселений сами определяют, какие объекты нужно привести в порядок или реконструировать. За период с 2017 по 2021 год уже благоустроили 1 тыс. 232 объекта. В этом году обновят в том числе и зону отдыха в Кропоткине. Площадь территории составляет 8,5 га. Благоустройство там уже завершили на 82%», — сообщил министр ТЭК и ЖКХ края Андрей Прошунин.

На участке уже обустроили тротуарные дорожки. Уложили специальное покрытие на детских площадках, установили малые архитектурные формы и освещение. Кроме того, планируют построить площадку со спортивными тренажерами и зону скейтбординга. Также оборудуют дополнительные автостоянки. Работы планируют завершить до конца года.

Онлайн-голосование за объекты благоустройства в 2022 году провели с 15 апреля по 31 мая во всех субъектах РФ. В голосовании приняли участие свыше 660 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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