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В Белореченске благоустройство центральной площади выполнили на 10%

Общество
25.07.2022 10:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-belorechenske-blagoustrojstvo-tsentralnoj-ploshhadi-vypolnili-na-10
В Белореченске благоустройство центральной площади выполнили на 10%
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Работы проходят по нацпроекту «Жилье и городская среда». В 2021 году площадь имени 50-летия Советской власти победила на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Благоустройство объекта площадью 1,67 га планируют закончить до конца года. На данный момент работы выполнили на 10%.

«Все дизайнерские решения разрабатывались специалистами с учетом пожеланий жителей. На проведение масштабных работ в Белореченске из федерального бюджета выделили 80 млн рублей», — рассказал министр ТЭК и ЖКХ края Андрей Прошунин.

На площади убрали старую плитку и малые архитектурные формы. Сейчас проходят подготовительные работы по укладке новой плитки и бордюра. Также строители установят скамейки, столы для пикника и настольных игр. Появится велодорожка, скейт-площадка, игровая зона для детей, «музыкальная» зона и туманный фонтан. Создадут пространство для проведения массовых мероприятий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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