В Курганинске мужчина получил 10 лет колонии за убийство знакомого в конюшне

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло 22 ноября 2021 года в станице Родниковской Курганинского района.

По данным следствия, двое мужчин в тот вечер были в подсобном помещении конюшни на улице Свободы и распивали спиртное. Между ними возник конфликт, в ходе которого один из них попытался задушить другого. Тот в ответ взял складной нож и не менее 14 ударил его в туловище и шею. Кроме того, он еще не менее пяти раз ударил мужчину тупым предметом по голове. Пострадавший умер на месте от колото-резаных ран.

О произошедшем в полицию сообщил хозяин конюшни, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На подозреваемого завели уголовное дело. Присяжные признали его виновным и не заслуживающим снисхождения. Курганинский районный суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы с ограничением свободы один год. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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