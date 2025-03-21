В Курганинске арестовали женщину, ранившую ножом 2-месячного сына

Резонансное преступление произошло 20 марта в Курганинске. Суд в пятницу отправил 32-летнюю местную жительницу, которую обвиняют в покушении на убийство сына, под стражу.

По данным суда, женщина была дома с двухмесячным сыном. Она взяла нож и 7 раз ударила ребенка в область живота. Убить сына женщина не успела, ее остановил отец, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарсокго края в Telegram.

Подозреваемую задержали, во время допроса у следователя она дала признательные показания. Следствие направило ходатайство в суд о заключении обвиняемой под стражу. Ход расследования уголовного дела находится под контролем в аппарате следственного управления, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю в Telegram.

Курганинский районный суд рассмотрел ходатайство следствия, а также учел позицию прокуратуры района и избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца — до 20 мая включительно.

Ход и расследования уголовного дела взяли под контроль в прокуратуре района, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», раненого младенца госпитализировали, сейчас ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Женщину доставили на допрос к следователю. Подозреваемой назначат психолого-психиатрическую экспертизу. Следствие собирает необходимые доказательства, расследование продолжается.

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