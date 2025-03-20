Жительница Кубани ударила 2-месячного сына ножом в живот

Преступление произошло днем 20 марта в одном из домов в Курганинске.

По данным следствия, 32-летняя местная жительница несколько раз ударила ножом в живот своего 2-месячного сына. Убить ребенка матери не удалось, так как ей помешал ее отец. Раненого младенца госпитализировали, сейчас ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Подозреваемую задержали, в ее отношении возбудили уголовное дело о покушении на убийство ребенка. Женщину доставили на допрос к следователю. Подозреваемой назначат психолого-психиатрическую экспертизу.

Следствие собирает необходимые доказательства, расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю в Telegram.

Прокуратура Курганинского района взяла под контроль результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту покушения на убийство ребенка, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

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