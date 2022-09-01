В Курганинске 1 сентября открылся филиал Лабинского медицинского колледжа

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Медицинский колледж в День знаний посетила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Замглавы Кубани отметила, что новый учебный год в регионе начался с открытия восьми новых школ. В том числе самой большой в ЮФО — на 1 тыс. 875 мест на улице Конгрессной в Краснодаре.

При этом важнейшим событием стало открытие филиала Лабинского медицинского колледжа в Курганинске.

«В крае есть потребность в медицинских кадрах. Сами профессии популярны среди абитуриентов. Открытие филиала медколледжа даст возможность нашим ребятам обучиться по востребованным направлениям и успешно трудоустроиться. На создание и оснащение колледжа выделили более 105 млн рублей, установили самое современное оборудование. Здесь студенты смогут получать и оттачивать практические навыки прямо в аудиториях», — сказала Минькова.

Она отметила, что поступить в колледж — серьезное испытание, так как конкуренция высокая. В учебное заведение подавали документы не только жители Кубани, но и соседних регионов.

«Поздравляю студентов с успешным зачислением! Медицинские организации и пациенты края ждут вас как профессионалов и мастеров своего дела», — написала Минькова в Telegram.

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