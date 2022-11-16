В КубГУ выдали удостоверения первым участникам нового объединения «Казачья сотня»

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Первые удостоверений «Казачьей сотни» получили 12 человек. В торжественной церемонии приняли участие вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов, ректор КубГУ Михаил Астапов, настоятель строящегося храма св. Равноапостольных Кирилла и Мефодия при КубГУ отец Павел и представители Союза казачьей молодежи Кубани.

Члены организации получат допобразование по казачьему профилю. Также они будут принимать активное участие в жизни Кубанского казачьего войска.

«Университет активно и продуктивно взаимодействует с Кубанским войском в различных направлениях. Наше сотрудничество расширяется и крепнет, пример тому — создание «Казачьей сотни». Уверен, организация будет численно увеличиваться и совершать полезные дела на благо казачества, нашего края и страны», — сказал Власов.

Члены «Казачьей сотни» примут участие в программе «Основы управления казачьим обществом», которая стартует 19 ноября. Они будут изучать историю казачества, культуру, юриспруденцию, экономику и военно-спортивное направление.

«Казачья сотня впервые сформирована в стенах нашего учебного заведения. Это исторический день для университета. Подобного ранее не было, хотя в конце восьмидесятых годов именно с нашего вуза и Владимира Громова началось возрождение казачества на Кубани», — сказал ректор КУбГУ Михаил Астапов.

В рамках мероприятия также обсудили подготовку к Первому образовательному форуму казачества Юга России. Он пройдет 18 ноября. В КубГУ организуют научно-практическую конференцию «Историческое наследие и государственная миссия казачества Юга России». Также пройдет круглый стол «Подготовка кадров для реализации казачьего компонента в региональной образовательной системе» и интерактивная мастерская «Эффективные практики воспитательно-патриотической работы с казачьей молодежью». Участие в мероприятиях примут доктора и кандидаты исторических наук, казаки-наставники, представители казачьих образовательных организаций из ряда субъектов ЮФО.

«Казачьи сотни» действуют на базе КубГТУ, КубГАУ, Армавирского государственного педагогического университета, Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. А также в геленджикском филиале Южного федерального университета, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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