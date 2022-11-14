В Краснодарском крае с 8 по 10 декабря напишут «Казачий диктант-2022»

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всероссийская акция пройдет в очно-заочном формате. Об этом сообщил Всероссийский атаман, депутат Госдумы СФ РФ Николай Долуда.

Он рассказал, что в этом году диктант посвятят участникам СВО.

«Сегодня, когда на фронтах СВО решается судьба нашей страны, не менее важно, что эта патриотическая акция объединяет тех, кому не безразличны судьба казачества, а значит, и судьба России. Потому что казаки — это неотъемлемая часть русского мира, надежная опора российской государственности. В 2022 году «Казачий диктант» мы посвящаем защитникам Отечества, участникам специальной военной операции. И ни на йоту не сомневаемся: в наступившем противостоянии Россия одержит победу», — сказал Долуда.

Написать «Казачий диктант» с 8 по 10 декабря сможет каждый желающий. В акции могут принять участие представители Кубанского казачьего войска, педагоги и учащиеся казачьих школ, классов и групп в возрасте от 8 лет, кадетских корпусов.

Вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов напомнил, что в 2021 году «Казачий диктант» написали более 84 тыс. человек. Впервые «Казачий диктант» прошел в Краснодарском крае в 2018 году.

«Тогда порядка 25 тыс. жителей Краснодарского края проверили свои знания и приняли участие в тестировании. На Кубани продолжает активно развиваться система непрерывного казачьего образования. Подобная акция позволяет приобщаться к изучению истории, традиционной культуры всем жителям и гостям края», — сказал Власов.

В рамках «Казачьего диктанта» участникам предстоит ответить на 20 вопросов по истории, культуре и традициям казачества. Ответы будут оцениваться по 100-бальной системе. Все участники получат электронные сертификаты. Тем, кто наберет максимально возможное количество баллов при очном тестировании, вручат бумажные сертификаты.

В Краснодарском крае «Казачий диктант» проведут в пятый раз. Онлайн-тестирование можно пройти на сайтах Союза казачьей молодежи Кубани и Кубанского казачьего войска. Кроме того, будут работать более 1 тыс. очных площадок.

Организатором акции выступает Всероссийское казачье общество при содействии Союза казачьей молодежи России и Совета при Президенте РФ по делам казачества, ФАДН и федеральных министерств, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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