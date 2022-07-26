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В КубГУ приняли рекордное количество заявлений на поступление в истории вуза

Общество
26.07.2022 16:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kubgu-prinyali-rekordnoe-kolichestvo-zayavlenij-na-postuplenie-v-istorii-vuza
В КубГУ приняли рекордное количество заявлений на поступление в истории вуза
Фото пресс-службы КубГУ

В кампании 2022 года более 15 тыс. абитуриентов написали более 92 тыс. заявлений о приеме на бюджет и договор на все направления подготовки и формы обучения, включая СПО. В прошлом году этот показатель составлял около 85 тыс. заявлений на те же 15 тыс. желающих.

«Отрадно отметить, что в этом году в КубГУ в целом вырос конкурс для поступления на бюджет. Он составляет 16,4 заявлений на место», — рассказал ректор КубГУ Михаил Астапов.

Он добавил, что самыми высококонкурсными направлениями в вузе являются «Менеджмент», «Политология», «Экономика», «Государственное и муниципальное управление» и «Реклама и связи с общественностью».

Поступить в Кубанский государственный университет захотели более 11 тыс. выпускников школ. Они подали более 47 тыс. заявлений на 66 направлений подготовки бакалавриата и специалитета, сообщает пресс-служба КубГУ.

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