В КубГУ открыли Центр привлечения и подготовки волонтеров фестиваля молодежи

В Кубанском государственном университете 4 октября состоялась торжественная церемония подписания трехстороннего соглашения между вузом, АНО «Дирекция Всемирного фестиваля молодежи 2024 года» и Ассоциацией волонтерских центров.

В университете прошла презентация волонтерской программы ВФМ-2024, дан старт работе Центра привлечения и подготовки волонтеров.

В мероприятиях приняли участие зампредседателя правления РДДМ, заместитель генерального директора ВФМ Лариса Сулима и ректор КубГУ Михаил Астапов.

«Волонтеры Кубанского государственного университета имеют колоссальный опыт участия во всероссийских и международных мероприятиях. В течение почти десяти лет после Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи они накапливали знания по организации и проведению различных мероприятий. Нет сомнений, что и в этот раз Волонтерский центр КубГУ в очередной раз справится с поставленной задачей. Мне довелось принимать участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов в 2017 году. Это было грандиозное событие, эмоции от которого сохраняются до сих пор. Фестиваль 2024 года, нет сомнений, станет еще одной яркой страницей в истории России, запомнится молодежи из разных стран мира», — отметил ректор КубГУ Михаил Астапов.

Участниками Всемирного фестиваля молодежи 2024 года станут более 20 тыс. молодых лидеров. Среди них – 10 тыс. граждан России и такое же количество иностранцев со всех континентов земного шара. ВФМ-2024 соберет активистов и представителей бизнеса, медиа, образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта и других сфер. Впервые присоединиться к масштабному фестивальному движению смогут подростки в возрасте от 14 до 17 лет — 500 из России и 500 из-за рубежа.

В проведении мероприятий фестиваля примут участие 5 тыс. волонтеров со всей России, в том числе около 250 жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

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