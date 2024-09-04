В КубГТУ представили проект, созданный при поддержке грантов губернатора Кубани

В Кубанском государственном технологическом университете прошла презентация проекта «Консультационный центр по работе с иностранными учащимися». Его удалось реализовать благодаря поддержке грантов губернатора Кубани, совместной работе вуза и краевого Фонда развития, Ассоциации юристов России и Совета при губернаторе по развитию гражданского общества и правам человека.

В презентации приняли участие проректор КубГТУ Наталья Беликова, гендиректор Фонда развития Краснодарского края, депутат Красноармейского района Илья Шакалов, замдиректора Центра развития гражданского общества Кубани Алексей Меркушин, советник Губернатора Краснодарского края, председатель Совета при губернаторе Кубани по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Зайцев, директор Многофункционального миграционного Центра администрации Краснодарского края Елена Демерджева, представители ГУ МВД по Краснодарскому краю, Ассоциации юристов России и более 100 иностранных студентов КубГТУ.

Проект будут реализовывать с августа 2024 года по февраль 2025-го. Его целью является создание условий по профилактике правонарушений и социализации иностранных учащихся КубГТУ. Кроме того, проект направлен на помощь иностранным гражданам, обучающихся на подготовительном и 1-2 курсах вуза.

Так, в рамках проекта более 150 иностранных студентов получат бесплатную консультационную помощь, примут участие в социокультурных мероприятиях проекта. Также с ними проведут не менее шести семинаров и шести творческих встреч с иностранными студентами и Клубом интернациональной дружбы.

«Отличительной особенностью проекта является работа по предварительному углубленному изучению целей и мотивов будущих иностранных студентов, рассматриваемых к поступлению в 2025-2026 учебных годах. Специально разработанные экспертами проекта анкеты позволят выявить на ранней стадии неблагонадежных кандидатов и лиц, склонных к побегу в другие страны, при потенциальном получении студенческой визы. Социальный проект направлен профилактику правонарушений со стороны иностранных граждан, социализацию и адаптацию иностранцев в России, консолидацию общества и укрепление народной дипломатии между странами», — уточнил депутат Красноармейского района Илья Шакалов.

Для работы со студентами-иностранцами в Краснодаре специально оборудовали офис Консультационного центра, он находится на улице Московской, 6. Там по предварительной записи специалисты оказывают бесплатные юридические консультации.

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