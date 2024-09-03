Молодежь Кубани приглашают присоединиться к школе интернет-безопасности

Стартовала регистрация на III Международную «Школу Интернет-БЕЗопасности молодежи».

Цели Школы — сформировать прикладные и междисциплинарные компетенции, разработав проекты под наставничеством экспертов, а также научиться уверенно использовать инновационные технологии на основе баланса передовых трендов и существующих рисков, создавать правовые условия для их развития.

В этом году мероприятие посвятят обеспечению психологической безопасности и построению ментального иммунитета личности, общества и государства в цифровом пространстве. В числе спикеров будут представители госорганов, крупнейших российских IT-компаний и ведущие ученые страны.

Школа объединит 250 студентов и молодых специалистов, прошедших предварительный конкурсный отбор, который продлится до 9 сентября. К участию приглашают молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет.

Чтобы подать заявку на участие, нужно заполнить форму по ссылке. Результаты отбора огласят до 20 сентября. Подробнее о «Школе Интернет-БЕЗопасности» молодежи 2024 года можно прочитать здесь.

Проект организован Университетом имени О. Е. Кутафина (МГЮА) в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет — 2030» и командой Молодежного цифрового омбудсмена, АНО «Россия — страна возможностей» и Мастерская управления «Сенеж». Партнерами школы стали Центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций «Диалог» и федеральный проект «Цифровая Россия».

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