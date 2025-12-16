В КубГТУ открылся офис Центра финансовой грамотности

Новый офис центра в краевой столице открыли 16 декабря в Кубанском государственном технологическом университете.

Участие в торжественном мероприятии принял министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев. Он отметил, что формировать культуру ответственного финансового поведения важно среди школьников, студентов и пенсионеров.

«Сегодня мы охватываем мероприятиями более двух миллионов граждан в год. <…> Уверен, практические знания, которые получат граждане в этом центре, — лучшая защита от мошенничества и основа благополучия их семей», — отметил Юртаев.

В регионе проводят системную работу по повышению уровня финансовой культуры жителей — от школьников до трудовых коллективов.

Для адресной помощи продолжают развивать сеть консультационных услуг, где можно пройти обучение и получить экспертные консультации по широкому кругу финансовых вопросов.

Особое внимание уделяют широкому информированию жителей через различные каналы коммуникации. С 2017 года в регионе изготовили и распространили более 9 млн экземпляров полиграфической продукции на актуальные финансовые темы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

