В Краснодарском крае начали открывать сельские кабинеты финансовой доступности

Отделения появятся в населенных пунктах, где отсутствует платежная инфраструктура. В них жители могут оплатить услуги ЖКХ и налоги, открыть вклад, оформить страховку или зайти в свой онлайн-банк.

Первое отделение уже открыли в хуторе Первомайском Абинского района. До конца года в крае планируют открыть еще три кабинета — в селах Гофицкое Лабинского района и Большие Хутора в Новороссийске, а также в Первомайском сельском округе Анапы.

В сельском кабинете размещают компьютер с доступом к интернету и популярным сайтам финансовых организаций, порталу «Госуслуги», странице Банка России. При этом возможность посетить ресурсы, не предназначенные для получения финансовых услуг или финансового просвещения, ограничена, сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России.

Читайте также: Кондратьев: нужно обеспечить проводным интернетом населенные пункты края. Об отсутствии качественного проводного интернета губернатору Краснодарского края на «Прямой линии» сообщил житель хутора Глебовка Кущевского района.

