В КубГМУ стартовал прием в магистратуру по специальности «Психология»

Кубанский Государственный медицинский университет Минздрава России объявил о наборе студентов в магистратуру по специальности «Психология».

Обучение начнется с сентября 2024 года, форма обучения — очно-заочная. Обучение рассчитано на 2,5 года. По итогам обучения выпускники получат квалификацию магистра.

Сообщается, что программа обучения предполагает специализацию в области общей психологии, анализа психологических механизмов и законов функционирования психики.

Целью магистерской программы является фундаментальная подготовка высококвалифицированных специалистов в области психологической науки, умеющих применять полученные знания в научно-исследовательской, проектно-инновационной, организационно-управленческой, педагогической, практической, психодиагностической, коррекционной и реабилитационной деятельности с акцентом на смысловую сферу личности в различных жизненных контекстах.

В список дисциплин магистратуры по этой специальности относятся Основы общей психологии, Социальная психология, Психология личности, Профессиональная этика в работе психолога, Основы психотерапии и психокоррекции, Клиническая психология, Психодиагностика, Психофизиология, Физиология высшей нервной деятельности, Психосоматика, Психология здоровья, Нейропсихофармакология и психофармакология, Психология развития и возрастная психология и т.д.

Чтобы поступить в магистратуру кандидатам придется пройти тестирование.

Где учатся магистры в области психологии?

Программу магистратуры по этой специальности в КубГМУ реализуют кафедры психиатрии, психологии, педагогики и коммуникации, нормальной физиологии, общественного здоровья, здравоохранения и истории медицины, мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф и кафедра лингвистики.

Руководит магистерской программой психолог, доцент кафедры философии, психологии и педагогики, кандидат психологических наук Тамара Гутова.

Какие знания и навыки дает магистратура?

Магистры после освоения программы приобретут ряд необходимых профессиональных компетенций, в числе которых знание особенностей планирования и владение навыками проведения прикладных исследований в областях применения общей психологии. Также они приобретут навыки проведения экспериментально-психологического исследования и составление заключения по его результатам, разработки психологических рекомендаций прикладного профиля на основе теоретических и прикладных исследований, проведения психологического консультирования и оказания первичной психологической помощи. Помимо этого, научатся анализировать свою деятельность как профессионального психолога и применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и психического состояния.

Кроме перечисленного, в ходе обучения в магистратуре студенты отточат способности к выработке нестандартных решений в проблемных ситуациях и проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса и образовательной среды.

А что потом?

Всех студентов особенно волнует вопрос дальнейшего трудоустройства. С дипломом магистра по специальности «Психология» выпускники смогут работать психологами и менеджерами по персоналу, преподавать в образовательных организациях. Также они смогут оказывать психолого-педагогическую поддержку и сопровождение на разных этапах образовательного процесса. Помимо этого психологи нужны в разнообразных фирмах и организациях, банках, кризисных центрах и центрах по связям с общественностью, маркетинговых отделах, рекламных службах и медицинских учреждениях. Также можно быть экспертами в сфере психологической практики.

Специалисты со степенью магистра в области психологии востребованы и ценятся и в таких областях, как социология, философия, в гуманитарных дисциплинах и естественных науках.

Узнать о сроках зачисления, вступительных испытаниях и задать другие интересующие вас вопросы можно по телефону 8(988)3678404, сообщает пресс-служба ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России.

Также с дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте.

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