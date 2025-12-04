В КубГАУ создали технологию производства импортируемого вещества для нефтедобычи

Ученые Кубанского государственного аграрного университета разработали технологию производства из агросырья ксантановой камеди. Это вещество является ключевым и пока что полностью импортируемым полисахаридом для нефтедобычи и других отраслей.

Заведующий Центром биотехнологий КубГАУ Сергей Копыльцов сообщил, что сейчас идет подготовка к производству ксантановой камеди.

Это вещество используется не только в нефтедобывающей отрасли, но и в пищевой промышленности, в том числе в производстве безглютеновых продуктов, фармацевтике и косметологии. В России ксантановую камедь пока не производят. Потенциал импортозамещения оценивается в 30 тыс. тонн в год. Это эквивалентно 24 млрд рублей.

«Основной стратегией является технологическое решение, продукт которого будет по цене и качеству конкурировать с поставками из Китая. Для достижения экономически целесообразного значения продуцирования камеди осуществляется селекция микроорганизмов и разработка технологии их культивирования в биореакторах с использованием дешевых сырьевых ресурсов переработки зерновых культур», — заявил Копыльцов.

По словам Копыльцова, создан отечественный штамм и технология получения ксантановой камеди из агросырья. Для биосинтеза камеди возможно использовать побочные продукты переработки урожая. Разработанная учеными КубГАУ технология имеет преимущества по сравнению с зарубежными аналогами, в том числе в рентабельности производства. Ученые уже добились повышения продуктивности и вязкости ксантана, сообщает ТАСС.

