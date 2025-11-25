Метод обновления сортового состава виноградников за два сезона создали на Кубани

В основу технологии вошли особые одноглазковые черенки и специальные инструменты, с помощью которых привой с подвоем сращивают без повреждений растений.

Ученые Кубанского государственного аграрного университета создали первый в России метод обновления виноградников, позволяющий изменять сортовой состав за два сезона и выводить сорта, адаптирующиеся к изменениям климата.

Как сообщил руководитель проекта доцент кафедры виноградарства Вячеслав Черкунов, раньше для обновления виноградников требовалось от пяти до семи лет. Новая разработка позволит получить урожай новых сортов за два года, сохранив при этом корневую систему взрослых растений.

Обычно для замены сортов виноградари выкорчевывают кусты, после чего высаживают желаемые сорта и ждут, когда они начнут плодоносить. Новый метод дает возможность пропустить эти стадии, поскольку он основан на перепрививке винограда, отметил Черкунов.

Новая технология позволит повысить конкурентоспособность отечественного виноградарства, несмотря на изменения климата, засуху и возвратные заморозки на юге России. Метод также положительно скажется на продуктивности и качестве урожая.

Ученый добавил, что в ближайшее время в КубГАУ внедрят технологию на собственных селекционных участках, ускорив таким образом вывод новых высокоурожайных и устойчивых к стрессам сортов в промышленное производство, сообщает ТАСС.

Читайте также: историческим рекордом в 305 тыс. тонн завершилась уборка винограда на Кубани.

Подпишись, здесь всегда интересно.