В КубГАУ провели круглый стол на тему проблем глобальной безопасности

Фото Валерии Соловьевой

В преддверии Дня солидарности борьбы с терроризмом 2 сентября в Кубанском аграрном университете обсудили вопросы безопасности.

Спикерами выступили Герой Российской Федерации, председатель Краснодарской краевой общественной организации ветеранов Евгений Шендрик, председатель Краснодарской краевой общественной организации ветеранов спецслужб Александр Кузин, замруководителя «Боевого братства Кубани» Оразшо Пояндашоев.

«Люди, которые могут совершить акт терроризма, находятся среди нас, и, если вы будете равнодушны, то человек может не попасть в поле зрения спецслужб и совершить свое действо. Когда мы, неравнодушные граждане, видим это и вовремя предупреждаем правоохранительные органы, тогда беды не случится», — отметил в своем выступлении Евгений Шендрик.

В свою очередь Александр Кузин рассказал об идеологических аспектах террористической деятельности в России.

«Терроризм показал себя в мире во многих местах. К сожалению, эта беда не обошла нашу страну стороной. Много людей погибло. Но в результате мы победили эту нечисть, которая подпитывалась странами Запада. Сегодня мы опять столкнулись с террористической акцией, связанной с действиями нацистов, которые сформировались на территории нашей родной Украины. С 2014 года они перешли в наступление на ЛДНР, которые от них отъединились, не захотев быть жертвами. Пришло такое время, когда нацисты почувствовали готовность напасть на нашу страну. Мы, получив проверенные разведывательные данные о том, что они буквально со дня на день готовы напасть, их опередили», — подчеркнул Кузин.

Почетный сотрудник КГБ СССР, ветеран внешней разведки Оразшо Пояндашоев акцентировал внимание на необходимости патриотического воспитания.

«Обращаясь к молодежи, хочу сказать, что всегда нужно думать своей головой, потому что противник очень коварный. Вокруг нас очень много дезинформации. Она может подтолкнуть на преступления наших граждан, к сожалению, которые перешли на сторону нацистов», — отметил Пояндашоев.

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