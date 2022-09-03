Кондратьев: только все вместе мы можем противостоять террористическим угрозам

Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В России 3 сентября вспоминают всех погибших и пострадавших в результате террористических актов. День солидарности в борьбе с терроризмом был учрежден в 2005 году, через год после трагических событий в Беслане.

«Вся страна сегодня чтит память жертв террористических актов. Эта дата связана с трагическими событиями, которые произошли 18 лет назад в Беслане. Тогда, в результате нападения на школу, погибли 334 человека. Дети, родители, учителя, сотрудники правоохранительных органов. Эти события объединили жителей страны в борьбе с идеологией жестокости и насилия. У нас большой, многонациональный регион, который живет в мире и согласии. И только все вместе мы можем противостоять террористическим угрозам, чтобы такие трагедии больше никогда не повторялись», — написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.

В этот день по всей стране, в том числе в Краснодарском крае проходят акции памяти жертв терактов.

Тем временем в Беслане 3 сентября завершается трехдневная вахта памяти. Она проходит в разрушенной школе №1. Туда приносят игрушки и цветы. Вахта памяти началась 1 сентября со школьного звонка в 9:15. Именно в это время в 2004 году в школе прозвучал первый выстрел террористов. В течение двух с половиной дней 1 тыс. 128 человек — детей, родителей и преподавателей — удерживали в заложниках. Погибли 334 человека, среди которых 186 детей.

Теракт в Беслане стал одним из самых жестоких в новейшей истории России.