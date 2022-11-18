В Кубанском госуниверситете прошел первый образовательный казачий форум

Видео канала «Кубань 24»

Его участниками стали студенты разных направлений, которые интересуются историей и традициями края.

«Обсуждаются вопросы, связанные с историей культуры и традиций казачества Юга России. Системы казачьего образования в его траектории от школы до вуза и послевузовской жизни. Методики обучения и воспитания казачьей молодежи», — сказал первый проректор КубГУ Темыр Хагуров.

На форуме говорили и о создании образовательной программы «Основы управления казачьим обществом». Она будет включать в себя историю и культуру края, юриспруденцию, экономику и военно-спортивную подготовку.

«Самое главное, что это молодежь из казачьих семей. Они — выпускники казачьих кадетских корпусов, казачьих школ. Это работа, которая показывает эффективность казачьего образования», — отметил заместитель атамана Кубанского казачьего войска Максим Медянников.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в учебном заведении уже создали объединение «Казачья сотня». Это студенты, которые проходит обучение по специальной программе.