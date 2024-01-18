В Кубанском университете физкультуры 21 января пройдет день открытых дверей

На день открытых дверей в Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма приглашают будущих абитуриентов. Мероприятие начнется в 12:00 — на улице имени Буденного, 161.

День открытых дверей откроет художественно-спортивная презентация. Затем в рамках официальной части к гостям обратятся первый проректор Алексей Тарасенко и ответственный секретарь приемной комиссии Артем Глазин.

Факультеты проведут мероприятия для абитуриентов, где можно будет пообщаться с деканами и руководителями подразделений СПО.

«Совсем скоро КГУФКСТ отметит свое 55-летие. За время деятельности университет подготовил более 36 тыс. высококвалифицированных специалистов социальной сферы, в первую очередь в области физической культуры и спорта. На базе университета работают Олимпийская академия Юга России, училище олимпийского резерва, гуманитарный колледж, ряд факультетов, аспирантура и докторантура, научно-исследовательский институт проблем физической культуры и спорта, диссертационный совет», — отметил замглавы Кубани Александр Власов.

Вице-губернатор добавил, что учебное заведение выпустило множество выдающихся тренеров, спортсменов, чемпионов и олимпийцев.

Глава минспорта Кубани Серафим Тимченко назвал КГУФКСТ — одним из ведущих спортивных вузов России. Он отметил необходимость поддерживать сотрудничеством с этим учебным заведением.

«Здесь, кроме подготовки молодых специалистов, реализуют программы по переподготовке и повышению компетенций работников нашей сферы. Развита мощная система наставничества — молодых специалистов обучают квалифицированные педагоги и тренеры, — подчеркнул министр спорта Краснодарского края.

Также Кубанский госуниверситет физической культуры входит в Ассоциацию казачьих вузов России. Его студенты активно участвуют в мероприятиях, которые проводит Кубанское казачье войско, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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