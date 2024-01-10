«Дворец самбо» в Краснодаре введут в эксплуатацию в этом году

Объект находится в кластере «Город спорта». «Дворец самбо» сможет принимать соревнования международного уровня.

По словам вице-губернатора Александра Власова, готовность «Дворца самбо» составляет 92%. Сейчас на объекте идут внутренние отделочные работы, рабочие устанавливают двери и обустраивают внутренние инженерные сети, а также обустраивают навесной фасад.

«В этом году «Дворец самбо» введут в эксплуатацию. В прошлом году построили 13 центров единоборств. Еще 17 объектов в процессе», — сказал вице-губернатор в ходе итогового краевого совещания.

В «Городе спорта» уже работают комплексы «Ледовый дворец», «Баскет-Холл», «Дворец водных видов спорта» и учебно-тренировочные залы «Чемпион».

На Кубани постоянно занимаются спортом более 3,1 млн жителей. Краснодарский край по числу вовлеченных в порт жителей входит в число лучших регионов страны. В краевых соревнованиях приняли участие более 800 тыс. человек. Кубанские спортсмены завоевали более 3 тыс. медалей на всероссийских и международных соревнованиях.

Более 1,8 человек зарегистрированы на сайте ГТО. По этому показателю Кубань занимает первое место в России. В прошлом году на Кубани провели около 90 военно-патриотических мероприятий.

В этом году откроют парк «Патриот» имени генерала Виктора Казанцева, в котором жители края смогут проходить первичную военную подготовку и сдавать нормы ГТО. На территории парка установили все необходимое оборудование, в том числе взлетно-посадочную полосу, комплекс воздушно-десантной подготовки, стрелковые галереи, тактическую площадку, инженерный городок и музей военной техники, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на территории «Города спорта» в будущем возведут Дворец гимнастических видов спорта и легкой атлетики, школу-интернат и другие объекты. Кроме того, сейчас продолжается строительство батутного центра в краевой столице.