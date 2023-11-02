Кондратьев: Дворец самбо в краснодарском «Городе спорта» готов на 70%

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 2 ноября провел совещание, на котором обсудили строительство объектов «Города спорта» в краевом центре.

По словам главы Кубани, готовность Дворца самбо составляет 70%. Он подчеркнул, что это один из важнейших объектов спортивного кластера и будущая визитная карточка края. Строительство идет согласно графику, завершить основные работы рассчитывают до конца декабря. В начале следующего года намерены ввести объект в эксплуатацию.

Еще на территории «Города спорта» в будущем возведут Дворец гимнастических видов спорта и легкой атлетики, школу-интернат и другие объекты. Кроме того, сейчас продолжается строительство батутного центра в краевой столице. Готовность объекта составляет 16%.

«На Кубани развит батутный спорт. У нас два выдающихся олимпийских чемпиона — Ирина Караваева и Александр Москаленко. Они могут передать начинающим спортсменам богатый опыт и мастерство. Современный батутный центр обязательно должен быть в Краснодаре», — подчеркнул губернатор.

Вениамин Кондратьев отметил, что сейчас около 4 тыс. жителей региона занимаются батутным спортом. В состав национальной сборной по этой дисциплине входят 48 кубанских спортсменов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», летом губернатор подчеркнул, что до конца 2023 года важно достроить «Дворец Самбо» в Краснодаре.