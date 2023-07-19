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Кондратьев: до конца 2023 года важно достроить «Дворец Самбо» в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-do-kontsa-2023-goda-vazhno-dostroit-dvorets-sambo-v-krasnodare
Кондратьев: до конца 2023 года важно достроить «Дворец Самбо» в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

«Дворец Самбо» возводят в кластере «Город спорта» в северной части Краснодара. Ход строительства объекта глава Кубани Вениамин Кондратьев обсудил 19 июля на совещании с вице-губернаторами и руководителями профильных ведомств.

Как отметил губернатор, «Дворец Самбо» — один из первоочередных объектов спортивного кластера в краевой столице, подобных ему в стране нет.

«Это визитная карточка нашего спортивного региона-лидера по числу образовательных учреждений, участвующих в федеральном проекте «Самбо в школу». Важно качественно и быстро завершить строительство, чтобы уже в начале следующего года передать объект нашим спортсменам», — подчеркнул Кондратьев.

Работы по строительству «Дворца Самбо» продолжаются согласно графику. Сейчас объект готов на 47%. Достроить его рассчитывают в декабре этого года, а ввести в эксплуатацию — в январе следующего.

Также глава региона подчеркнул важность синхронного устройства транспортной составляющей, чтобы жителям и гостям краевого центра было удобно добираться в «Город спорта». После прохождения экспертизы начнутся работы по строительству подъездной дороги к «Дворцу Самбо». Помимо этого, рассматривается вариант укладки трамвайных линий с выходом на улицу Дзержинского, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: самбо способствует единению народа и сплочению молодежи, заявил глава Кубани Вениамин Кондратьев 13 мая в ходе юношеского турнира «Доблесть России» в Центре единоборств «Рубеж» станицы Динской.

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