Кондратьев: до конца 2023 года важно достроить «Дворец Самбо» в Краснодаре

«Дворец Самбо» возводят в кластере «Город спорта» в северной части Краснодара. Ход строительства объекта глава Кубани Вениамин Кондратьев обсудил 19 июля на совещании с вице-губернаторами и руководителями профильных ведомств.

Как отметил губернатор, «Дворец Самбо» — один из первоочередных объектов спортивного кластера в краевой столице, подобных ему в стране нет.

«Это визитная карточка нашего спортивного региона-лидера по числу образовательных учреждений, участвующих в федеральном проекте «Самбо в школу». Важно качественно и быстро завершить строительство, чтобы уже в начале следующего года передать объект нашим спортсменам», — подчеркнул Кондратьев.

Работы по строительству «Дворца Самбо» продолжаются согласно графику. Сейчас объект готов на 47%. Достроить его рассчитывают в декабре этого года, а ввести в эксплуатацию — в январе следующего.

Также глава региона подчеркнул важность синхронного устройства транспортной составляющей, чтобы жителям и гостям краевого центра было удобно добираться в «Город спорта». После прохождения экспертизы начнутся работы по строительству подъездной дороги к «Дворцу Самбо». Помимо этого, рассматривается вариант укладки трамвайных линий с выходом на улицу Дзержинского, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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