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В Кубанской митрополии опровергли фейк о платном освящении гуманитарной помощи для Донбасса

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kubanskoj-mitropolii-oprovergli-fejk-o-platnom-osvyashhenii-gumanitarnoj-pomoshhi-dlya-donbassa
В Кубанской митрополии опровергли фейк о платном освящении гуманитарной помощи для Донбасса
Фото из соцсетей

Накануне в некоторых электронных СМИ и соцсетях появилась недостоверная информация о том, что в Свято-Троицком соборе Краснодара священнослужители установили тарифы на освящение гуманитарной помощи, отправляемой в зону проведение специальной военной операции в размере от 780 до 1,2 тыс. рублей.

«Судя по стилистике текста листовки она написана абсолютно не церковным человеком, который даже и не знает, как правильно называть священнослужителя», — говорится в сообщении пресс-службы Кубанской митрополии.

В прошедшем году региональная епархия оказала финансовую помощь жителям и беженцам из зоны проведения СВО на сумму более 15 млн рублей и направила для них более 30 т гуманитарных грузов. Во многих храмах Кубани организовали плетение маскировочных сетей, пошив носилок и вязание теплых вещей для российских военных.

Читайте также: в МЦУ Анапы опровергли фейк о том, что санатории курорта готовят к приему беженцев из Крыма. В ночь на 10 февраля хакеры взломали сайт телерадиокомпании «Анапа Регион» и разместили на нем недостоверную информацию о том, что санатории Анапы якобы активно готовятся принять беженцев из Крыма.

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