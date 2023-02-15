В Кубанской митрополии опровергли фейк о платном освящении гуманитарной помощи для Донбасса

Накануне в некоторых электронных СМИ и соцсетях появилась недостоверная информация о том, что в Свято-Троицком соборе Краснодара священнослужители установили тарифы на освящение гуманитарной помощи, отправляемой в зону проведение специальной военной операции в размере от 780 до 1,2 тыс. рублей.

«Судя по стилистике текста листовки она написана абсолютно не церковным человеком, который даже и не знает, как правильно называть священнослужителя», — говорится в сообщении пресс-службы Кубанской митрополии.

В прошедшем году региональная епархия оказала финансовую помощь жителям и беженцам из зоны проведения СВО на сумму более 15 млн рублей и направила для них более 30 т гуманитарных грузов. Во многих храмах Кубани организовали плетение маскировочных сетей, пошив носилок и вязание теплых вещей для российских военных.

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