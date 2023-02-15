В Кубанской митрополии опровергли фейк о платном освящении гуманитарной помощи для Донбасса
Накануне в некоторых электронных СМИ и соцсетях появилась недостоверная информация о том, что в Свято-Троицком соборе Краснодара священнослужители установили тарифы на освящение гуманитарной помощи, отправляемой в зону проведение специальной военной операции в размере от 780 до 1,2 тыс. рублей.
«Судя по стилистике текста листовки она написана абсолютно не церковным человеком, который даже и не знает, как правильно называть священнослужителя», — говорится в сообщении пресс-службы Кубанской митрополии.
В прошедшем году региональная епархия оказала финансовую помощь жителям и беженцам из зоны проведения СВО на сумму более 15 млн рублей и направила для них более 30 т гуманитарных грузов. Во многих храмах Кубани организовали плетение маскировочных сетей, пошив носилок и вязание теплых вещей для российских военных.
Читайте также: в МЦУ Анапы опровергли фейк о том, что санатории курорта готовят к приему беженцев из Крыма. В ночь на 10 февраля хакеры взломали сайт телерадиокомпании «Анапа Регион» и разместили на нем недостоверную информацию о том, что санатории Анапы якобы активно готовятся принять беженцев из Крыма.
- Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
- «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- Конфискованных у жителя Краснодарского края рысей поселили в Московском зоопарке
- Банк России в марте продлит ограничения на снятие наличной валюты
- Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75