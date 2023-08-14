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В Кубанский государственный университет по квоте зачислили 68 детей участников СВО

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kubanskij-gosudarstvennyj-universitet-po-kvote-zachislili-68-detej-uchastnikov-svo
В Кубанский государственный университет по квоте зачислили 68 детей участников СВО
Фото пресс-службы КубГУ

Об этом сообщил проректор по довузовскому и дополнительному профессиональному образованию КубГУ Семен Кустов.

По его словам, всего в приемную комиссию вуза в рамках отдельной квоты поступило около 200 заявлений от детей участников спецоперации. По результатам вступительных испытаний в университет зачислили 56 человек. Еще 12 детей погибших или раненых участников СВО приняли в университет без экзаменов.

Абитуриенты, не прошедшие по конкурсу в рамках отдельной квоты в этом году, будут зачислены на договорную форму обучения. Их освободят от оплаты обучения.

Владимир Путин в прошлом году подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих. В российских вузах появилась квота в размере 10% от общего количества бюджетных мест для приема детей участников СВО, пишет «Коммерсантъ».

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