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В Краснодарском высшем военном училище Штеменко проводят дополнительный набор на обучение

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-vysshem-voennom-uchilishhe-shtemenko-provodyat-dopolnitelnyj-nabor-na-obuchenie
В Краснодарском высшем военном училище Штеменко проводят дополнительный набор на обучение
В Краснодарском высшем военном училище Штеменко проводят дополнительный набор на обучение

Дополнительный набор на обучение по программе среднего профессионального образования по специальности «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем» проведут с 14 по 19 августа.

Подать документы могут молодые люди до 30 лет, имеющее среднее общее образование (11 классов). Подробности можно уточнить по телефону приемной комиссии 8 (861) 268-48-54.

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