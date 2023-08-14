В Краснодарском высшем военном училище Штеменко проводят дополнительный набор на обучение
Общество
14.08.2023 16:13
Дополнительный набор на обучение по программе среднего профессионального образования по специальности «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем» проведут с 14 по 19 августа.
Подать документы могут молодые люди до 30 лет, имеющее среднее общее образование (11 классов). Подробности можно уточнить по телефону приемной комиссии 8 (861) 268-48-54.
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