В Краснодаре состоялся выпуск офицеров шифровального училища

В традиционной церемонии приняли участие более 200 выпускников Краснодарского высшего военного училища им. С.М. Штеменко.

На мероприятии присутствовали вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов и замначальника 8 Управления Генштаба России генерал-майор Борис Кондратьев.

«Желаю вам быть настоящими защитниками нашей страны, которые готовы к подвигам и большим прорывам в жизни. И пусть в любом стремлении вам сопутствует удача», — сказал Власов.

Во время церемонии личный состав шифровального училища получил государственные награды, в том числе: медали «За военные заслуги» и ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также почетные грамоты президента России.

Лучшие выпускники училища им. С.М Штеменко, помимо дипломов и нагрудных знаков, получили золотые медали, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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