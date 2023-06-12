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В Краснодаре во дворе многоэтажки появилось граффити с участником СВО

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-vo-dvore-mnogoetazhki-poyavilos-graffiti-s-uchastnikom-svo
В Краснодаре во дворе многоэтажки появилось граффити с участником СВО
Фото пресс-службы администрации Прикубанского округа Краснодара

Изображение с гвардии капитаном Максимом Половинко, который сейчас принимает участие в специальной военной операции, появилось на трансформаторной подстанции во дворе многоквартирного дома на улице Черкасской, 53.

Граффити с военным нарисовал художник Андрей Алексеев по инициативе местных жильцов в честь Дня России. Максим Половинко раньше жил в этом доме.

После окончания школы он поступил в военное училище ВДВ в Рязани и успешно окончил его. Сейчас он имеет боевые награды «За отвагу» и «За воинскую доблесть» II степени, сообщает пресс-служба администрации Прикубанского округа Краснодара.

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