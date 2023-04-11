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В КТТУ раскрыли секрет появления на билетах штампов с изображением улыбающейся свиньи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kttu-obyasnili-izobrazhenie-svini-na-tramvajnyh-biletah-v-krasnodare
В КТТУ раскрыли секрет появления на билетах штампов с изображением улыбающейся свиньи
Фото t.me/tipichkras

В соцсетях появились фотографии билетов с изображением свиньи из краснодарского трамвая № 8.

Пассажиры начали делиться своими предположениями о том, что это значит. В числе причин также назвали возможное подорожание проезда.

В КТТУ рассказали, что появление штампа с изображением свиньи — это инициатива одного из кондукторов.

«На билетах кондуктор размещает штампы самых разных животных — котят, тигрят, дракончиков и т. д. Делает это сугубо для поднятия настроения пассажиров, особенно детей. А еще для повышения культуры пользования общественным транспортом у подрастающего поколения», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе МУП «КТТУ».

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