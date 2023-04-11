В КТТУ раскрыли секрет появления на билетах штампов с изображением улыбающейся свиньи
Общество
11.04.2023 15:10
В соцсетях появились фотографии билетов с изображением свиньи из краснодарского трамвая № 8.
Пассажиры начали делиться своими предположениями о том, что это значит. В числе причин также назвали возможное подорожание проезда.
В КТТУ рассказали, что появление штампа с изображением свиньи — это инициатива одного из кондукторов.
«На билетах кондуктор размещает штампы самых разных животных — котят, тигрят, дракончиков и т. д. Делает это сугубо для поднятия настроения пассажиров, особенно детей. А еще для повышения культуры пользования общественным транспортом у подрастающего поколения», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе МУП «КТТУ».
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