В Краснодаре из-за повреждения рельс на время изменилась схема движения трамваев № 2 и 4
Изменения в работе общественного транспорта в краевом центре произошли утром 11 апреля.
Очевидцы рассказали интернет-порталу «Кубань 24», что с 8:00 трамваи № 2 и 4 перестали заезжать в сторону конечной в районе ТРК «Сити Центр» на улице Захарова. Позже появилась информация о повреждении рельс в районе Кооперативного рынка.
«В связи с аварийным ремонтом трамвайного полотна на улице Коммунаров временно изменена схема движения трамваев маршрута № 2 (через железнодорожный вокзал Краснодар-1) и № 4 (через улицу Колхозную)», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе МУП «КТТУ».
В 9:26 стало известно, что движение трамваев № 2 и 4 в сторону Городского парка восстановили в обычном режиме.
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