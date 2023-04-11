В Краснодаре из-за повреждения рельс на время изменилась схема движения трамваев № 2 и 4

Изменения в работе общественного транспорта в краевом центре произошли утром 11 апреля.

Очевидцы рассказали интернет-порталу «Кубань 24», что с 8:00 трамваи № 2 и 4 перестали заезжать в сторону конечной в районе ТРК «Сити Центр» на улице Захарова. Позже появилась информация о повреждении рельс в районе Кооперативного рынка.

«В связи с аварийным ремонтом трамвайного полотна на улице Коммунаров временно изменена схема движения трамваев маршрута № 2 (через железнодорожный вокзал Краснодар-1) и № 4 (через улицу Колхозную)», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе МУП «КТТУ».

В 9:26 стало известно, что движение трамваев № 2 и 4 в сторону Городского парка восстановили в обычном режиме.

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