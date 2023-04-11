Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре из-за повреждения рельс на время изменилась схема движения трамваев № 2 и 4

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-povrezhdeniya-rels-na-vremya-izmenilas-shema-dvizheniya-tramvaev-2-i-4
В Краснодаре из-за повреждения рельс на время изменилась схема движения трамваев № 2 и 4
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Изменения в работе общественного транспорта в краевом центре произошли утром 11 апреля.

Очевидцы рассказали интернет-порталу «Кубань 24», что с 8:00 трамваи № 2 и 4 перестали заезжать в сторону конечной в районе ТРК «Сити Центр» на улице Захарова. Позже появилась информация о повреждении рельс в районе Кооперативного рынка.

«В связи с аварийным ремонтом трамвайного полотна на улице Коммунаров временно изменена схема движения трамваев маршрута № 2 (через железнодорожный вокзал Краснодар-1) и № 4 (через улицу Колхозную)», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе МУП «КТТУ».

В 9:26 стало известно, что движение трамваев № 2 и 4 в сторону Городского парка восстановили в обычном режиме.

Читайте также: в Краснодаре утром 6 апреля остановилось движение трамваев на Дмитриевской Дамбе из-за схода вагона с рельс.

Статьи
Как проявляется нехватка витамина В12
Как проявляется нехватка витамина В12
Традиционный кулич с изюмом на Пасху
Традиционный кулич с изюмом на Пасху
Какой сегодня праздник: что отмечают 11 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 11 апреля
Доктор Мясников назвал 10 признаков болезни Паркинсона
Доктор Мясников назвал 10 признаков болезни Паркинсона
Грозит ли россиянам остаться без платежных терминалов?
Грозит ли россиянам остаться без платежных терминалов?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. На курорте «Роза Хутор» в Сочи прошел фестиваль BoogelWoogel. Фоторепортаж
  2. Восемь ресторанов Краснодарского края вошли в топ-100 лучших заведений России
  3. В Краснодаре борщ дороже, чем в Москве: среднюю стоимость популярного блюда посчитали в России
  4. Краснодарская компания по озеленению требует с фирмы бизнесмена Сергея Галицкого 36 млн рублей
  5. Режиссер «Чебурашки» опроверг информацию о работе над продолжением фильма
  6. Запретить вылов дельфинов в России для развлечения могут с 1 марта 2024 года
Прямой эфир
Мы в соцсетях