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В КТК заявили о непричастности к появлению резкого запаха в Новороссийске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ktk-zayavili-o-neprichastnosti-k-poyavleniyu-rezkogo-zapaha-v-novorossijske
В КТК заявили о непричастности к появлению резкого запаха в Новороссийске
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Местные жители рассказали в соцсетях, что с 10 апреля в городе-герое появился резкий запах нефтепродуктов, газа и меркаптанов. Жалобы поступили и в ЕДДС Новороссийска из разных районов города.

«Морской терминал КТК с 10 апреля по настоящее время не осуществляет перевалку нефти через ВПУ и не осуществляет прием нефти в резервуарный парк в связи с плановой остановкой. Соответственно, объекты компании не могут быть источником летучих органических соединений, которые вызывают неприятные запахи», — говорится в сообщении пресс-службы «Каспийского трубопроводного консорциума».

Что стало причиной появления резкого запаха в Новороссийске по-прежнему неизвестно. Информация об этом уточняется.

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