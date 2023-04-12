В КТК заявили о непричастности к появлению резкого запаха в Новороссийске

Местные жители рассказали в соцсетях, что с 10 апреля в городе-герое появился резкий запах нефтепродуктов, газа и меркаптанов. Жалобы поступили и в ЕДДС Новороссийска из разных районов города.

«Морской терминал КТК с 10 апреля по настоящее время не осуществляет перевалку нефти через ВПУ и не осуществляет прием нефти в резервуарный парк в связи с плановой остановкой. Соответственно, объекты компании не могут быть источником летучих органических соединений, которые вызывают неприятные запахи», — говорится в сообщении пресс-службы «Каспийского трубопроводного консорциума».

Что стало причиной появления резкого запаха в Новороссийске по-прежнему неизвестно. Информация об этом уточняется.

Читайте также: жители Новороссийска пожаловались на плавающий хлеб с плесенью в Суджукской лагуне. Фотографии с потерявшими товарный вид кусками хлеба опубликованы в соцсетях.