Жители Новороссийска пожаловались на плавающий хлеб с плесенью в Суджукской лагуне
Фотографии с потерявшими товарный вид кусками хлеба опубликованы в соцсетях.
На фотографиях видно, что около берега на Суджукской косе в воде плавают десятки буханок заплесневевшего хлеба. По словам местных жителей, чтобы не выбрасывать испорченные продукты, неизвестный мужчина решил кинуть его в лагуну, полагая, что его съедят птицы и рыбы.
По словам очевидцев, мужчине сделали замечание, но он пошел в другое место и выбросил два мешка хлеба в озеро Соленое. В результате по поверхности расплылись круги заплесневевшей воды.
Плавающие хлебные остатки обнаружила в водоеме экоактивист Екатерина Сербина.
«Мы с супругом пришли на следующий день и вычистили водоем от хлебных остатков. Вытащили два мешка. Смогли собрать только 60-65% процентов из выброшенного хлеба с плесенью, остальное расплылось по озеру», — рассказал она.
Экоактивист уточнила, что в озере нельзя утилизировать пропавший хлеб. В водоеме живут птицы, рыбы, черепахи, нутрии и другие животные, а плесень создает неблагоприятную среду обитания, пишет газета «Новороссийский рабочий» в Telegram.
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