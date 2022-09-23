В Крыму «желтый» уровень террористической опасности продлили до 8 октября
Об этом 23 сентября сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 23 сентября до 20:00 8 октября на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск, а также Джанкойского и Красноперекопского районов будет действовать высокий («желтый») уровень террористической опасности.
Также режим будет действовать на объектах республиканских министерств транспорта, ЖКХ, здравоохранения, ТЭК, промышленной политики и государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации.
«Данная мера носит исключительно профилактический характер. Ситуация в регионе полностью контролируется органами исполнительной власти. Безопасность Республики Крым, ее жителей и гостей в полном объеме обеспечивают силовые структуры и правоохранительные органы», — подчеркнул Сергей Аксенов в Telegram.
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