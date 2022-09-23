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В Крыму «желтый» уровень террористической опасности продлили до 8 октября

Политика
23.09.2022 20:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymu-zheltyj-uroven-terroristicheskoj-opasnosti-prodlili-do-8-oktyabrya
В Крыму «желтый» уровень террористической опасности продлили до 8 октября
Кадр из видео t.me/Aksenov82

Об этом 23 сентября сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 23 сентября до 20:00 8 октября на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск, а также Джанкойского и Красноперекопского районов будет действовать высокий («желтый») уровень террористической опасности.

Также режим будет действовать на объектах республиканских министерств транспорта, ЖКХ, здравоохранения, ТЭК, промышленной политики и государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации.

«Данная мера носит исключительно профилактический характер. Ситуация в регионе полностью контролируется органами исполнительной власти. Безопасность Республики Крым, ее жителей и гостей в полном объеме обеспечивают силовые структуры и правоохранительные органы», — подчеркнул Сергей Аксенов в Telegram.

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