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На Кубани началось голосование по референдумам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

Политика
23.09.2022 10:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-nachalos-golosovanie-po-referendumam-v-dnr-lnr-hersonskoj-i-zaporozhskoj-oblastyah
На Кубани началось голосование по референдумам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

Голосование на референдумах о вступлении в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей пройдет с 23 по 27 сентября.

На Кубани избирательные участковые комиссии будут работать по следующему графику:

— с 23 по 26 сентября с 10:00 до 18:00;

— 27 сентября с 10:00 до 16:00.

Граждане ДНР, ЛНР, а также жители Херсонской и Запорожской областей в Краснодарском крае смогут проголосовать на избирательных участках в Краснодаре, Сочи, Армавире, Тихорецке, Тимашевске, Славянске-на-Кубани, Крымске и станице Каневской.

Читайте также: в Краснодарском крае определили порядок и адреса участков для голосования на референдумах.

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