В Крыму «желтый» уровень террористической опасности продлили до 23 сентября

Кадр из видео t.me/Aksenov82

Об этом 8 сентября сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан на территории ряда муниципальных образований и объектах республики с 20:00 8 сентября до 20:00 23 сентября будет действовать высокий («желтый») уровень террористической опасности», — написал глава республики в Telegram.

Решение затрагивает территории городских округов Армянска, Джанкоя, Красноперекопска, а также Джанкойский и Красноперекопский районы.

Также это относится к объектам транспортной инфраструктуры, объектам здравоохранения, ТЭК и ЖКХ. По словам Сергея Аксенова, в регионе сохраняется спокойная обстановка, ситуация полностью контролируется республиканскими и муниципальными органами власти.

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