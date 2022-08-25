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В Крыму завели уголовное дело на владельца «банана», который катал туристов в шторм

Происшествия
25.08.2022 14:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymu-zaveli-ugolovnoe-delo-na-vladeltsa-banana-kotoryj-katal-turistov-v-shtorm
В Крыму завели уголовное дело на владельца «банана», который катал туристов в шторм
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Туристов, среди которых было пять взрослых и пять детей, унесло в море на аттракционе «банан» 24 августа около 14:00 в районе мыса «Монастырский» горы Аю-Даг в акватории Алушты.

Туристы отправились из Партенита, штормом их отнесло к дикому пляжу в районе горы Аю-Даг, оттуда туристов эвакуировали сотрудники МЧС.

Прокуратура организовала проверку, ходе которой установят обстоятельства и причины произошедшего. Также будет дана оценка соблюдению требований законодательства при оказании услуг населению, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

СК России по Республике Крым и городу Севастополю завел уголовное дело на владельца водного аттракциона. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

И. о. руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Евгений Руднев поручил Крымскому следственному отделу на транспорте дать правовую оценку случившемуся. Также он поручил проверить законность организации работы аттракциона.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», спасатели обнаружили туристов на диком пляже около мыса Монастырского.  В медицинской помощи люди не нуждались. Их эвакуировали на катере.

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