В Крыму завели уголовное дело на владельца «банана», который катал туристов в шторм
Туристов, среди которых было пять взрослых и пять детей, унесло в море на аттракционе «банан» 24 августа около 14:00 в районе мыса «Монастырский» горы Аю-Даг в акватории Алушты.
Туристы отправились из Партенита, штормом их отнесло к дикому пляжу в районе горы Аю-Даг, оттуда туристов эвакуировали сотрудники МЧС.
Прокуратура организовала проверку, ходе которой установят обстоятельства и причины произошедшего. Также будет дана оценка соблюдению требований законодательства при оказании услуг населению, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.
СК России по Республике Крым и городу Севастополю завел уголовное дело на владельца водного аттракциона. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
И. о. руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Евгений Руднев поручил Крымскому следственному отделу на транспорте дать правовую оценку случившемуся. Также он поручил проверить законность организации работы аттракциона.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», спасатели обнаружили туристов на диком пляже около мыса Монастырского. В медицинской помощи люди не нуждались. Их эвакуировали на катере.
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