Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Крыму 10 человек унесло в море на «банане» и прибило к дикому пляжу

Происшествия
25.08.2022 13:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymu-10-chelovek-uneslo-v-more-na-vodnom-attraktsione-banan-i-pribilo-k-dikomu-plyazhu
В Крыму 10 человек унесло в море на «банане» и прибило к дикому пляжу
Фото unsplash.com

Инцидент произошел 24 августа около 14:00 в районе мыса «Монастырский» горы Аю-Даг в акватории Алушты.

По данным спасателей, 5 взрослых и 5 детей вышли из Партенита в море на водном аттракционе «банан». Отдыхающих прибило штормом к дикому пляжу у горы Аю-Даг. Люди оказались на берегу пляжа. Однако вернуться по горно-лесной зоне они не смогли. Телефонов с собой у отдыхающих не было. Потребовалась помощь спасателей для эвакуации.

На место выехали сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас». Они обнаружили отдыхающих на диком пляже около мыса Монастырского. В медицинской помощи люди не нуждались. Из-за того, что путь в поселок Партенит пролегает через горы, спасатели решили эвакуировать людей по морю.

На место прибыл катер ГИМС МЧС РФ. Людям помогли безопасно преодолеть полосу прибоя к прибывшему катеру. После этого отдыхающих доставили на берег детского центра «Артек», сообщает ТАСС.

Читайте также: в Приморско-Ахтарском районе девушку на надувном матрасе унесло в море.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
В Ростовской области ФСБ пресекла деятельность трех ОПГ, обналичивших более 10 млрд рублей
В Ростовской области ФСБ пресекла деятельность трех ОПГ, обналичивших более 10 млрд рублей
В Краснодаре у женщины, уснувшей пьяной в кустах, забрали детей
В Краснодаре у женщины, уснувшей пьяной в кустах, забрали детей
В Сочи иностранец задушил на кладбище женщину, которая пришла на могилу родственницы
В Сочи иностранец задушил на кладбище женщину, которая пришла на могилу родственницы
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан по уголовному делу о дискредитации ВС РФ
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан по уголовному делу о дискредитации ВС РФ
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
  2. Краснодарский театр драмы в сентябре представит макротрагикомедию «Космос»
  3. В Сочи двоих экс-полицейских и их сообщника посадили за вымогательство взятки и мошенничество
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Краснодаре в школе № 103 на улице Байбакова сформировали 20 первых классов
  6. В соцсетях появилась еще одна видеозапись драки со стрельбой в Лермонтово
Прямой эфир
Мы в соцсетях