В Крыму 10 человек унесло в море на «банане» и прибило к дикому пляжу
Инцидент произошел 24 августа около 14:00 в районе мыса «Монастырский» горы Аю-Даг в акватории Алушты.
По данным спасателей, 5 взрослых и 5 детей вышли из Партенита в море на водном аттракционе «банан». Отдыхающих прибило штормом к дикому пляжу у горы Аю-Даг. Люди оказались на берегу пляжа. Однако вернуться по горно-лесной зоне они не смогли. Телефонов с собой у отдыхающих не было. Потребовалась помощь спасателей для эвакуации.
На место выехали сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас». Они обнаружили отдыхающих на диком пляже около мыса Монастырского. В медицинской помощи люди не нуждались. Из-за того, что путь в поселок Партенит пролегает через горы, спасатели решили эвакуировать людей по морю.
На место прибыл катер ГИМС МЧС РФ. Людям помогли безопасно преодолеть полосу прибоя к прибывшему катеру. После этого отдыхающих доставили на берег детского центра «Артек», сообщает ТАСС.
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