В Крыму зафиксировали первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила
Общество
22.08.2022 08:51
Об этом сообщил профессор кафедры экологии и зоологии Таврической академии КФУ им. Вернадского Сергей Иванов.
По словам ученого, после запуска канала, по которому возобновилась подача воды из Днепра, в Крыму увеличилась популяция переносящих болезнь комаров рода «аидос». Насекомые занесли на территорию полуострова лихорадку Западного Нила.
«С приходом днепровской воды численность этого вида комаров значительно выросла, и это представляет собой опасность. Необходимо предпринять дополнительные меры, чтобы защитить себя от этого вида комаров», — цитирует Сергея Иванова «Коммерсантъ».
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