В Крыму зафиксировали первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом сообщил профессор кафедры экологии и зоологии Таврической академии КФУ им. Вернадского Сергей Иванов.

По словам ученого, после запуска канала, по которому возобновилась подача воды из Днепра, в Крыму увеличилась популяция переносящих болезнь комаров рода «аидос». Насекомые занесли на территорию полуострова лихорадку Западного Нила.

«С приходом днепровской воды численность этого вида комаров значительно выросла, и это представляет собой опасность. Необходимо предпринять дополнительные меры, чтобы защитить себя от этого вида комаров», — цитирует Сергея Иванова «Коммерсантъ».

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