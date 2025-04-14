В Крыму задержали агента СБУ, планировавшего взорвать водонасосную станцию

В Керчи за подготовку террористического акта сотрудники УФСБ России по Республике Крым задержали 33-летнего гражданина Молдавии, сотрудничавшего с украинскими спецслужбами.

Оперативники установили личность фигуранта во время мероприятий по выявлению агентуры украинских спецслужб, ведущей диверсионно-террористическую деятельность на Крымском полуострове.

По данным Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, в апреле 2024 года через интернет мужчина вышел на связь представителем украинских спецслужб. По его заданию подозреваемый собирал и передавал информацию о местах расположения военной техники и позиций ПВО, результатах ракетных ударов, а также объектах транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма. Всю собранную информацию мужчина фотографировал и записывал на видео.

Шпиона задержали, после этого он сообщил координаты тайника, из которого изъяли самодельное взрывное устройство фугасного действия. СВУ состояло из пластичного взрывчатого вещества Semtex10 весом 400 г, электродетонатора ЭДП и таймера. Взрывчатка предназначалась для подрыва водонасосной станции в Керчи.

Следственный отдел УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбудил уголовное дело о приготовлении к преступлению и покушение на преступление, террористическом акте и незаконном обороте взрывчатки и взрывных устройств. Иностранец дал признательные показания и активно сотрудничает со следствием, сообщает ТАСС.

Читайте также: ФСБ задержала неонациста, планировавшего по заданию ВСУ поджечь мечеть в Крыму. По данным оперативников, задержанный является сторонником террористической неонацистской организации. Он причастен к нападению на людей, в результате чего они получили травмы, а также порче их имущества, поджогам и нанесению экстремистской символики. Главарь террористической организации из Украины, с которым общался задержанный, поручил ему за 1 тыс. долларов поджечь мечеть.

Подпишись, здесь всегда интересно.