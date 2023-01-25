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В Крыму взломали интернет-вещание и пустили по ТВ обращение Зеленского, большинство уязвимостей уже устранили

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymu-vzlomali-internet-veshhanie-i-pustili-po-tv-obrashhenie-zelenskogo-bolshinstvo-uyazvimostej-uzhe-ustranili
В Крыму взломали интернет-вещание и пустили по ТВ обращение Зеленского, большинство уязвимостей уже устранили
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Крыму и Белгородской области некоторые телеканалы кабельного вещания подверглись взлому. По ним показали видеообращение президента Украины Владимира Зеленского, сообщили местные жители в соцсетях.

«Американцы еще в начале спецоперации дали украинским спецслужбам доступ ко всем программным кодам самых распространенных „вещалок“, через которые вещают в интернете телеканалы. Кабельные операторы зачастую берут сигнал из сети», — прокомментировал ситуацию со взломом телеканалов советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram.

Политик призвал жителей спокойно реагировать на произошедшее. Большинство уязвимостей в интернет-вещании уже устранили, сообщает ТАСС.

Обращение Зеленского 25 января появилось и на некоторых телеканалах в Белгородской области.

«Произошла несанкционированная замена телесигнала со спутника с территорией вещания московского часового пояса. Действиями оперативных дежурных был осуществлен переход на прием сигнала с резервного спутника», — говорится в сообщении Правительства Белгородской области.

Сейчас трансляция телесигнала в Белгородской области идет в штатном режиме

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