В Крыму взломали интернет-вещание и пустили по ТВ обращение Зеленского, большинство уязвимостей уже устранили
В Крыму и Белгородской области некоторые телеканалы кабельного вещания подверглись взлому. По ним показали видеообращение президента Украины Владимира Зеленского, сообщили местные жители в соцсетях.
«Американцы еще в начале спецоперации дали украинским спецслужбам доступ ко всем программным кодам самых распространенных „вещалок“, через которые вещают в интернете телеканалы. Кабельные операторы зачастую берут сигнал из сети», — прокомментировал ситуацию со взломом телеканалов советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram.
Политик призвал жителей спокойно реагировать на произошедшее. Большинство уязвимостей в интернет-вещании уже устранили, сообщает ТАСС.
Обращение Зеленского 25 января появилось и на некоторых телеканалах в Белгородской области.
«Произошла несанкционированная замена телесигнала со спутника с территорией вещания московского часового пояса. Действиями оперативных дежурных был осуществлен переход на прием сигнала с резервного спутника», — говорится в сообщении Правительства Белгородской области.
Сейчас трансляция телесигнала в Белгородской области идет в штатном режиме
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