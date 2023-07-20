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В Крыму возобновили движение по трассе «Таврида»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymu-vozobnovili-dvizhenie-po-trasse-tavrida
В Крыму возобновили движение по трассе «Таврида»
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Утром 19 июля часть трассы «Таврида» в Кировском районе закрыли для автомобилистов из-за сильного пожара на военном полигоне.

Водителям предлагали временно объезжать этот участок дороги, ведущей к Крымском мосту, по альтернативному направлению.

Вечером 20 июля стало известно, что движение по трассе «Таврида» в Кировском районе возобновили в обычном режиме. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в соцсетях.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», при пожаре на военном полигоне в Кировском районе Крыма никто не пострадал.

Причины возгорания будут устанавливать следственные органы.

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