В Крыму возобновили движение по трассе «Таврида»

Утром 19 июля часть трассы «Таврида» в Кировском районе закрыли для автомобилистов из-за сильного пожара на военном полигоне.

Водителям предлагали временно объезжать этот участок дороги, ведущей к Крымском мосту, по альтернативному направлению.

Вечером 20 июля стало известно, что движение по трассе «Таврида» в Кировском районе возобновили в обычном режиме. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в соцсетях.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», при пожаре на военном полигоне в Кировском районе Крыма никто не пострадал.

Причины возгорания будут устанавливать следственные органы.