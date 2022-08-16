В Крыму восстановили железнодорожные пути, поврежденные после взрыва на складе боеприпасов
Происшествия
16.08.2022 12:35
Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Взрыв на военном складе произошел утром 16 августа в Джанкойском районе.
«Поврежденные железнодорожные пути в Джанкойском районе восстановлены. Движение поездов на данном участке возобновится после завершения всех необходимых мероприятий, связанных с обеспечением безопасности», — написал Аксенов в Telegram.
Ранее власти Крыма заявили о решение временно ограничить движение поездов с материка до станции Владиславовка. Там пассажирам предоставляют автобусы.
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