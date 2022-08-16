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В Крыму восстановили железнодорожные пути, поврежденные после взрыва на складе боеприпасов

Происшествия
16.08.2022 12:35
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymu-vosstanovili-zheleznodorozhnye-puti-povrezhdennye-posle-vzryva-na-sklade-boepripasov
В Крыму восстановили железнодорожные пути, поврежденные после взрыва на складе боеприпасов
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Взрыв на военном складе произошел утром 16 августа в Джанкойском районе.

«Поврежденные железнодорожные пути в Джанкойском районе восстановлены. Движение поездов на данном участке возобновится после завершения всех необходимых мероприятий, связанных с обеспечением безопасности», — написал Аксенов в Telegram.

Ранее власти Крыма заявили о решение временно ограничить движение поездов с материка до станции Владиславовка. Там пассажирам предоставляют автобусы.

Читайте также: в результате взрыва на военном складе в Крыму пострадали двое местных жителей.

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