В Крыму восстановили железнодорожные пути, поврежденные после взрыва на складе боеприпасов

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Взрыв на военном складе произошел утром 16 августа в Джанкойском районе.

«Поврежденные железнодорожные пути в Джанкойском районе восстановлены. Движение поездов на данном участке возобновится после завершения всех необходимых мероприятий, связанных с обеспечением безопасности», — написал Аксенов в Telegram.

Ранее власти Крыма заявили о решение временно ограничить движение поездов с материка до станции Владиславовка. Там пассажирам предоставляют автобусы.

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