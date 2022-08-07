В Крыму внедорожник с двумя туристами рухнул с обрыва в море

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ДТП произошло на Тарханкутском полуострове на мысе Большой Атлеш 7 августа. В результате падения автомобиля пострадали мужчина и женщина.

Внедорожник невыясненным причинам слетел в море с высокого обрыва в море. Сообщается, что, по свидетельствам очевидцев, машина падала носом вперед и не переворачивалась в полете. Вероятно, автомобиль ехал на высокой скорости.

В момент аварии в машине находились женщина и мужчина. Рухнувший автомобиль первыми заметили работники рыбацкого стана. Они же вызвали спасателей и медиков. Спасатели на носилках вытащили пострадавших и передали бригаде скорой помощи, которая доставила их в Черноморскую районную больницу.

«Женщина в очень тяжелом состоянии. Решается вопрос о том, чтобы отправить ее санавиацией в специализированное учреждение для оказания экстренной медицинской помощи. Мужчина пострадал меньше, он мог даже самостоятельно передвигаться», — цитирует сообщение МЧС РИА «Новости Крым».

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