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В Каневском районе в лобовом столкновении двух иномарок пострадали 4 взрослых и 2 ребенка

Происшествия
07.08.2022 13:07
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kanevskom-rajone-v-lobovom-stolknovenii-dvuh-inomarok-postradali-4-vzroslyh-i-2-rebenka
В Каневском районе в лобовом столкновении двух иномарок пострадали 4 взрослых и 2 ребенка
Фото t.me/kanev_zhest/392

ДТП произошло в 19.25 на трассе Краснодар-Ейск 113 км + 391 м в Каневском районе. Фотографии с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы.

Они пояснили, что столкнулись два легковых автомобиля с ростовскими номерами.

По предварительным данным, 46-летний водитель Opel Vectra, превысил скорость и не справился с управлением. Машина вылетела на встречную полосу и врезалась в Hyundai, за рулем которого находился 36-летний мужчина, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП пострадали оба водителя. А также пассажиры Hyundai: два ребенка 12 и 13 лет, 35-летняя женщина и 31-летний мужчина.

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