В Каневском районе в лобовом столкновении двух иномарок пострадали 4 взрослых и 2 ребенка
Происшествия
07.08.2022 13:07
ДТП произошло в 19.25 на трассе Краснодар-Ейск 113 км + 391 м в Каневском районе. Фотографии с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы.
Они пояснили, что столкнулись два легковых автомобиля с ростовскими номерами.
По предварительным данным, 46-летний водитель Opel Vectra, превысил скорость и не справился с управлением. Машина вылетела на встречную полосу и врезалась в Hyundai, за рулем которого находился 36-летний мужчина, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В результате ДТП пострадали оба водителя. А также пассажиры Hyundai: два ребенка 12 и 13 лет, 35-летняя женщина и 31-летний мужчина.
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