В Крыму вандалы сожгли могилу погибшего на СВО военкора Александра Федорчака

Корреспондента «Известий» Александра Федорчака похоронили в поселке Нижнегорский в Крыму 28 марта.

Как сообщил 31 марта глава администрации Нижнегорского района Республики Крым Антон Кравец, неизвестные разгромили и подожгли могилу Александра Федорчака на кладбище в поселке Нижегородском. Также вандалы подожги могилы еще трех участников спецоперации.

«На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются обстоятельства, причины и личности причастных. Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь», — написал Антон Кравец в Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», корреспондент «Известий» Александр Федорчак погиб в зоне спецоперации. О гибели корреспондента «Известий» Александра Федорчака в зоне специальной военной операции стало известно 24 марта. Он освещал события в Харьковской области на купянском направлении. Последний репортаж корреспондента вышел в эфир накануне — 23 марта.

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