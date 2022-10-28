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В Крыму суд отменил приговор директору парка, в котором тигр откусил ребенку палец

Происшествия
28.10.2022 09:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymu-sud-otmenil-prigovor-direktoru-parka-v-kotorom-lev-otkusil-rebenku-palets
В Крыму суд отменил приговор директору парка, в котором тигр откусил ребенку палец
Фото t.me/taigancafari

Верховный суд Крыма в октябре рассмотрел апелляцию на приговор в отношении директора парка «Тайган» Олега Зубкова.

По данным следствия, 26 сентября 2021 года 22-летняя женщина гуляла с годовалым ребенком в парке. Она поднесла его к клетке с хищными животными через защитное ограждение. В этот момент на ребенка кинулся тигр, медикам пришлось ампутировать младенцу палец руки.

Возбудили уголовное дело. Белогорский суд Республики Крым установил, что вольеры были оборудованы с нарушением требований безопасности. Директору парка назначили 2 года и 3 месяца лишения свободы.

Адвокаты осужденного обжаловали приговор. В Верховном суде рассмотрели дело и отменили обвинительный приговор. Суд апелляционной инстанции принял решение передать уголовное дело на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции в другом составе. Обвиняемого освободили из-под стражи и отправили под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жительница Краснодара в сентябре 2021 года была с годовалым ребенком в зоопарке «Тайган» в Крыму. Мать перенесла ребенка через защитное ограждение и поднесла к клетке с тигром. Хищник откусил ребенку палец. Директора парка «Тайган» признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья посетителей.

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