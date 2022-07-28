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Директор парка «Тайган» в Крыму получил 2 года колонии за нападение тигра на годовалого ребенка

Происшествия
28.07.2022 20:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/direktor-parka-poluchil-2-goda-kolonii-posle-napadeniya-tigra-na-rebenka-iz-krasnodarskogo-kraya
Директор парка «Тайган» в Крыму получил 2 года колонии за нападение тигра на годовалого ребенка
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор вынес Белогорский районный суд Республики Крым. Директора парка «Тайган» признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья посетителей.

Суд установил, что директор парка организовал демонстрацию диких животных с установленными отжимными барьерами к вольерам на небезопасном расстоянии.

В сентябре 2021 года посетительница парка из Краснодарского края и ее годовалый сын оказались в опасной близости к вольеру с тиграми. В результате нападения тигра на ребенка, мальчику ампутировали палец руки.

Суд назначил наказание директору парка «Тайган» в виде 2 лет и 3 месяцев лишения свободы и штрафу в 255 тыс. рублей. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Крыму краснодарка поднесла ребенка к вольеру с тигром, зверь откусил ему палец.

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